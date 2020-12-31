Министерство юстиции США добивается конфискации офисного здания в Кливленде, которое, по данным ведомства, было приобретено на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка

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Министерство юстиции США добивается конфискации офисного здания в Кливленде (штат Огайо), которое, по данным ведомства, было приобретено на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими крупнейшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится на сайте ведомства.

Соответствующий иск подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида. В этом штате базируются фирмы, через которые было куплено здание. Как следует из документа, речь идет о 22-этажном офисном здании, которое было совместно приобретено Коломойским, Боголюбовым и рядом других лиц в 2008 году.

Минюст США полагает, что для данной транзакции были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов мошенническим путем получили из Приватбанка и перевели в США через сеть фиктивных фирм. Министерство настаивает на суде присяжных.

По версии американских прокуроров, с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получали мошеннические кредиты и кредитные линии. Полученные средства они предположительно отмывали через счета подставных компаний в офисе Приватбанка на Кипре, после чего деньги переводились в США. Общая стоимость собственности, приобретенной в трех штатах США, превышает 60 миллионов долларов.

В августе этого года Минюст США заявил, что пытается через суд на этих же основаниях конфисковать два других объекта недвижимости. Речь идет об офисных зданиях в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас). ФБР также провело обыски в компании Optima, предположительно связанной с отмыванием денег. Все предыдущие обвинения Коломойский отверг, его адвокат Брюс Маркс не ответил на просьбу о комментарии в связи с новым обвинением, сообщает Reuters.