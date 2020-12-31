Признавшийся в убийстве 93 человек Сэмюель Литтл, которого ФБР признало "самым результативным" серийным убийцей в истории США, умер в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 80 лет

FBI – Federal Bureau of Investigation / YouTube

Признавшийся в убийстве 93 человек Сэмюель Литтл, которого ФБР признало "самым результативным" серийным убийцей в истории США, умер в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 80 лет. С 2014 года он отбывал пожизненное заключение без права на досрочное освобождение в калифорнийской тюрьме.

Точную причину смерти Литтла установит коронер. В департаменте исправительных учреждений штата сообщили, что она не вызывает подозрений: у осужденного был диабет, проблемы с сердцем и другие заболевания. Он передвигался в инвалидном кресле, сообщает АР.

Литтл признался в совершении 93 убийств с 1970-го по 2005 годы. Криминалисты ФБР сочли его показания заслуживающими доверия. Правоохранителям удалось подтвердить причастность Литтла почти к 60 убийствам, проверка продолжается.

География преступлений была обширной: Флорида, Калифорния, Аризона, Луизиана, Огайо, Теннесси, Техас, Огайо, Кентукки, Невада, Арканзас, Джорджия... Жертвами маньяка становились в основном неблагополучные чернокожие женщины, проститутки и наркозависимые. Хотя большинство из них были задушены, их смерть изначально списывали на передозировку или "неустановленные причины", пишет The New York Times.

Сам Литтл рассказывал, что первое убийство совершил в Майами в канун 1970 года. Последнее произошло в 2005 году в штате Миссисипи. Литтл не раз сидел в тюрьме за воровство, нападение, наркотики и другие преступления, но десятилетиями оставался безнаказанным именно за убийства и был уверен, что его не вычислят.

В 2012 году его задержали по делу о наркотиках, а впоследствии детективы установили совпадение его ДНК с ДНК трех женщин, убитых в 80-х годах в Лос-Анджелесе. Однако шокирующая правда о десятках других его жертв всплыла только в 2018 году, после того как Литтл подробно рассказал о своих преступлениях техасскому рейнджеру Джеймсу Холланду, который записал сотни часов интервью с убийцей.

В ходе этих бесед Литтл вспоминал мельчайшие детали, демонстрируя феноменальную память. Он мог путаться в датах или именах, но помнил, например, какой узор был на одежде убитых, что они ели перед смертью. Он также рисовал портреты своих жертв, которые полиция обнародовала в надежде, что их опознают семьи.

Признания Литтла имеют значения не только для родственников погибших, отмечает Washington Post. Во Флориде как минимум двое мужчин отбыли сроки за убийства, которые на самом деле совершил он.