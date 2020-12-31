Меркель назвала коронавирус "темой столетия" в своем последнем новогоднем обращении в качестве канцлера

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Канцлер Германии Ангела Меркель записала новогоднее обращение, которое может стать для нее последним в качестве главы правительства. "За последние 15 лет мы никогда не ощущали уходящим год таким трудным - и никогда, несмотря на все тревоги и некоторый скепсис, не смотрели в новый год с такой надеждой", - цитирует ее DW.

Меркель поблагодарила соотечественников за их усилия в борьбе с распространением коронавируса, заявив, что 2020-й стал годом, в котором многие люди превзошли самих себя. Она особо выделила заслуги медиков, сотрудников домов престарелых и военнослужащих вооруженных сил. "Жизнь была возможна, несмотря на пандемию, благодаря вкладу многих людей - в супермаркетах и грузоперевозках, в почтовых отделениях, в общественном транспорте, полицейских участках, школах и детских садах, церквях и редакциях СМИ", - заявила канцлер.

По ее словам, борьба с пандемией коронавируса является "задачей столетия в политическом, социальном и экономическом планах". Меркель призвала сограждан проявить терпение и выдержку в том числе в свете массовой вакцинации, начавшейся 27 декабря, и поблагодарила немцев за дисциплинированное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Сама Меркель пообещала сделать прививку, когда настанет ее очередь.

Она также коснулась многочисленных теорий заговора относительно коронавируса, заявив, что те "не только ошибочны и опасны, но также являются проявлением цинизма и жестокости", тогда как некоторые "неисправимые люди" продолжать преуменьшать опасность инфекции. При этом Меркель подчеркнула, что коронавирус не будет центральной темой нового года, и Германии необходимо "со всей мощью и творчеством развивать смелые идеи" для будущего - например, в области экономики, не оказывающей неблагоприятного воздействия на климат.