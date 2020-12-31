Сергей Гордиевич

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Корреспонденту сайта "Первый регион" Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Белоруссии ("оскорбление президента Республики Беларусь"). Об этом, как передает "Интерфакс", сказано в сообщении на сайте Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в четверг.

"31 декабря стало известно, что корреспонденту сайта "Первый регион" Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса РБ ("оскорбление президента Республики Беларусь")", - отметили в БАЖ.

При этом не уточняется, в чем именно выражалось оскорбление главы государства. Близкие журналиста ранее сообщали, что дело связано с его сообщением в местном Viber-чате.

В БАЖ напомнили, что 22 декабря Гордиевича задержали на 72 часа, а после этого к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Со ссылкой на адвоката в сообщении ассоциации говорится, что журналист не признает вины. Адвокат также сообщила, что срок предварительного расследования рассчитан на 2 месяца.

С 25 декабря журналист находится под домашним арестом. 1 января в 14.00 истекают 10 суток после задержания, в течение которых по закону должно было быть предъявлено обвинение либо отменена мера пресечения.

Согласно белорусскому законодательству, публичное оскорбление президента наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

Белорусские правозащитники признали Гордиевича политзаключенным.