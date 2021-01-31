Канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука выдвинул необычную гипотезу о нулевом пациенте с ВИЧ-инфекцией. По его словам, случай заражения человека произошел в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, во время охоты на обезьян

Фото: NIAID / flickr.com

Канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука выдвинул необычную гипотезу о нулевом пациенте с ВИЧ-инфекцией. По его словам, случай заражения человека произошел в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, во время охоты на обезьян.

Как пишет The Daily Mail, Пепин предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший во время Первой мировой войны в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии.

"Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. И главной проблемой там для них были не вражеские пули, а голод", - говорит Пепин. Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие и, чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных.

"Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению", - заявил ученый.

Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем, пишет РИА "Новости".

Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин. "В течение нескольких лет вирус был реэкспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу", - заключил профессор.