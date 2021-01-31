Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.

Как сообщили "Голосу Америки", два осведомленных источника, таким образом Гитанас Науседа хочет продемонстрировать свою поддержку демократическому движению Белоруссии.

Науседа выдвинул кандидатуру Тихановской, которая находится в Литве с тех пор, как ей пришлось бежать из Белоруссии, "чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому демократическому движению и требованиям о проведении свободных выборов", сказал один из источников издания.

Нобелевский комитет никогда заранее не раскрывает список потенциальных кандидатов на получение премии мира, но в СМИ регулярно попадает информация об отдельных инициативах. Количество претендентов на премию мира всегда превышает несколько сотен - к примеру, в пролом году на нее претендовали 211 человек и 107 организаций.

Только в этом январе на Нобелевскую премию мира 2021 года были выдвинуты Джулиан Ассанж, Челси Мэннинг и Эдвард Сноуден единой тройкой. Рекомендовавшая их лауреат этой премии Мейрид Корриган объяснила, что причины, по которым она выдвигает их вместе, просты: "по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей... И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа".

Чуть позже вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина обратилась с призывом к Норвежскому Нобелевскому комитету присудить Нобелевскую премию мира за 2021 год "двум отважным защитникам прав человека и законности в России" - Алексею Навальному и Льву Пономареву.

В прошлом году норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".