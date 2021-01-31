Берлин, 31 января 2021 года
Фото: стоп-кадр видео Ольги Романовой / Facebook
Берлин, 31 января 2021 года
 
 
 
Берлин, 31 января 2021 года
Фото: стоп-кадр видео Ольги Романовой / Facebook

Акции протеста в поддержку Алексея Навального, против репрессий и за свободу в России прошли 31 января не только в десятках российских городов , но и в других странах мира - в Великобритании, Германии, Испании, Франции, Италии, Канаде, Нидерландах, Японии, Финляндии, Черногории, на Кипре.

В столице Великобритании сегодня было несколько акций в поддержку Навального: инсталляция "Скотный двор" прошла в королевском парке "Кенсингтонские сады", рядом с концертным залом "Альберт-холл" (лондонский королевский зал искусств и наук имени принца Альберта).