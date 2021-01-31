Берлин, 31 января 2021 года

Фото: стоп-кадр видео Ольги Романовой / Facebook

Акции протеста в поддержку Алексея Навального, против репрессий и за свободу в России прошли 31 января не только в десятках российских городов , но и в других странах мира - в Великобритании, Германии, Испании, Франции, Италии, Канаде, Нидерландах, Японии, Финляндии, Черногории, на Кипре.

В столице Великобритании сегодня было несколько акций в поддержку Навального: инсталляция "Скотный двор" прошла в королевском парке "Кенсингтонские сады", рядом с концертным залом "Альберт-холл" (лондонский королевский зал искусств и наук имени принца Альберта).

Сегодняшняя акция в Лондоне pic.twitter.com/PzgD9AAaFo — Regulus (@CucumberLenin) January 31, 2021

В Лондоне акция за #навальный прошла в нескольких районах города. Фото: Телеграм-канал "Протестный Лондон". Следите за нашей трансляцией - https://t.co/bDp1odi1o9 pic.twitter.com/JAPQWGAnBd — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 31, 2021

В Тель-Авиве сегодня снова пикеты в поддержку Навального. Около 100 человек сейчас собирается в ближайшем к посольству РФ скверу. Пишут, что народ ещё подтягивается.



Фото: Дарья Азаркевич / для "Новой" pic.twitter.com/WMm9W3w6wJ — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

Акция под названием "Свободу Алексею Навальному" прошла в центре Хельсинки https://t.co/XekYkEl1dp pic.twitter.com/f1m5S7Ox2q — Artem Pucheglazov (@APucheglazov) January 31, 2021

Акция солидарности с протестующими в РФ прошла сегодня в Хельсинки pic.twitter.com/9xKzuppK6q — Актуальный Мир (@WorldActually) January 31, 2021

Так выглядела акция солидарности на площади Бориса Немцова перед посольством РФ в Праге. Участников было меньше, чем 23 января. По словам собравшихся, примерно 300 человек.



Фото: Герман Маслов pic.twitter.com/LmjE77kyr8 — DW на русском (@dw_russian) January 31, 2021

Я протестую в поддержку Алексей Навальный в Японии... https://t.co/Nhg9SJ0Ov5 — Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) January 31, 2021