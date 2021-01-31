Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что не видит никаких принципиальных возражений против использования в стране российской вакцины от коронавируса. Никаких препятствий для этого не существует, решающим является допуск этих препаратов в соответствии с законодательством ЕС, заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 31 января.

"Если вакцина безопасна и эффективна, неважно в какой стране она была произведена, то тогда она, конечно же, может помочь в борьбе с пандемией", - сказал глава Минздрава ФРГ.

Как сообщает Deutsche Welle, в Германии число смертельных случаев от COVID-19 за сутки возросло на 399 до 56 945, число инфицированных - на 11 192 до 2,216 миллиона.

По данным Института имени Роберта Коха, средние показатели заражаемости в Германии продолжают сокращаться. Общий показатель по всей стране 30 января снизился с 90,9 до 90,2 случая на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Целью ограничительных мер в ФРГ при этом является снижение данного показателя до уровня менее 50.

По данным Worldometer, во всем мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом возросло до 103,213 миллиона, число подтвержденных смертей от SARS-CoV-2 - до 2,213 миллиона. Больше всего инфицированных с начала пандемии - по-прежнему в США (26,7 миллиона), Индии (10,7 миллиона) и Бразилии (9,2 миллиона), Россия находится на четвертом месте.