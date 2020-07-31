Под Минском и на юге Белоруссии задержали 33 человек, которых белорусские чиновники назвали бойцами ЧВК "Вагнера"

Телеканал ОНТ / YouTube В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.Президент Беларуси Александр

Телеканал ОНТ / YouTube

Офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции 28 человек из 33, задержанных 29 июля, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - напомнили в офисе. Украинская сторона будет просить о выдаче всех 28. Сейчас готовятся документы, необходимые для подачи запросов об экстрадиции.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора Украины.

Ранее о намерении требовать экстрадиции боевиков заявили в Службе безопасности Украины.

Напомним, о задержании под Минском и на юге Белоруссии 33 человек, которых белорусские чиновники назвали бойцами ЧВК "Вагнера", стало известно 29 июля. По данным правоохранительных органов Республики Беларусь, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал все это "чрезвычайным происшествием", собрал Совет безопасности, обвинил Россию в "грязных намерениях".

На следующее утро в МИД Белоруссии вызвали вызвали посла России Дмитрия Мезенцева и временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского. У обоих запросили информацию о задержанных. Вызов представителя Украины объяснялся тем, что, у задержанных, по словам госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, был опыт участия в боевых действиях в Донбассе. Воевавший там же писатель Захар Прилепин сказал, что нашел в опубликованном списке имен задержанных знакомых ему бойцов.

В МИД Украины и Совете национальной безопасности и обороны заявили, что внимательно следят за ситуацией, а запросы об экстрадиции задержанных будут составлять компетентные органы, если сочтут нужным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 июля сообщил, что получил список задержанных от МИД Белоруссии, и украинских граждан в нем "не семеро", как сообщалось ранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все задержанные - граждане России, иного их гражданства Москва не признает. Он также сказал, что российские законы не предусматривают существование ЧВК, но разрешает ЧОПы. 31 июля он сообщил вслед за МИД, что в Белоруссии задержали частных охранников, которые через Минск должны были транзитом направиться в Стамбул и в Белоруссии ничего не законного не делали.

Согласно версии, которую озвучили источники в российских спецслужбах, "вагнеровцы" могли направляться транзитом через Белоруссию в Африку или на Ближний Восток.