Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы

Телеканал ОНТ / YouTube Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике

Телеканал ОНТ / YouTube

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.

Следователи, по его словам, пришли к выводу, что они не собиралась покидать страну. Агафонов отметил, что у россиян на руках были билеты на вылет в Стамбул на 25 июля, но следствие выяснило, что они не собирались туда лететь, передает РИА "Новости".

На допросе, как сообщил Агафонов в эфире телеканала ОНТ, 11 человек заявили, что собирались лететь в Венесуэлу, 15 " в Турцию (представитель СК не уточнил город), двое " на Кубу, один человек " в Сирию. "Один вообще не знал, куда летит, еще трое отказались от показаний", " заявил он. Агафонов усомнился в том, что "одним рейсом в самолете можно совершить перелет в страны различных континентов".

"Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби", " добавил руководитель следственной группы . По словам представителя СК, группа россиян была организована "по военным стандартам", а управление личным составом осуществлялось через мессенджер WhatsApp.

Накануне следствие заявляло, что одна из целей их прибытия в Беларусь - организация массовых беспорядков и что они могут быть связаны с оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Напомним, белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".