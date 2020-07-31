Pixabay.com Австрия сняла запрет на рейсы из России, но потребовала соблюдать карантин и пройти тесты на коронавирус

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Австрия с 1 августа сможет принимать рейсы из России, но пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на коронавирус и проходить 10-дневный карантин. Как сообщается на сайте международного аэропорта Вены, с 31 июля запрет на рейсы из ряда стран будет заменен "строгими правилами въезда".

В соответствии с ними страны будут поделены на три группы. Первая из них будет признана "безопасной": без ограничений можно будет въезжать из Бельгии, Чехии, Франции, Испании, Германии, Великобритании, Хорватии, Андорры, с Кипра, из Дании, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сан-Марино, Ватикана, Словакии, Словении и Швейцарии. Пассажиры из прочих стран смогут выбрать между отрицательным тестом на коронавирус либо 10-дневным карантином.

При этом для граждан, прилетевших рейсами из "третьей" группы государств, понадобится как тест на COVID-19, так и прохождение карантина. В этот список вошли Россия, Белоруссия, Украина, Китай, США, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили, Эквадор, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдавия, Монтенегро, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Перу, Филиппины, Португалия, Румыния, Швеция, Сенегал, Сербия, ЮАР и Турция.Тест на коронавирус можно будет пройти в аэропорту Вены с 7:00 до 20:00 без предварительной регистрации. Результаты будут известны через 3-6 часов.

Ранее стало известно, что ЕС не включит Россию в обновленный вариант "белого списка" государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Этот список будет обнародован в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа.

Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран и Китай, в отношении которого было сформулировано условие взаимности, однако Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан ЕС. В середине июля Совет ЕС сократил список до 12 стран (не считая Китай), исключив Сербию и Черногорию. Таким образом, на данный момент разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая.

Документ носит рекомендательный характер: государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из "белого списка", но не должны открываться для не включенных в него стран. При этом в число стран, оставшихся за пределами списка, попала не только Россия, но также Бразилия и США, которые до сих пор остаются общемировыми рекордсменами по числу заражений коронавирусом.