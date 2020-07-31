Ceo.gov.hk Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что это решение было принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом

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Власти Гонконга в пятницу объявили о переносе назначенных на сентябрь выборов в законодательное собрание, сообщает Reuters. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что это решение было принято в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом.

Голосование перенесено на год - на сентябрь 2021 года.

В последние дни число новых выявленных случаев инфекции в городе за сутки превышает 100 - это одни из самых высоких показателей с начала эпидемии.

Демократические силы, выступающие против ограничения автономии Гонконга, рассчитывали на успех на выборах. На прошедших в прошлом году муниципальных выборах сторонники оппозиции добились существенных успехов.

Только половина законодательного собрания избирается напрямую, а вторая половина формируется из лояльных Пекину лиц.