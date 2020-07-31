Moscow-Live.ru / Антон Крылов Группа сенаторов от республиканской и демократической партий внесла в Сенат Конгресса США проект закона о ежегодном выделении 300 миллионов долларов на военную помощь Украине

Moscow-Live.ru / Антон Крылов

Группа сенаторов от республиканской и демократической партий внесла в Сенат Конгресса США проект закона о ежегодном выделении 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, передает Reuters.

Законопроект также разрешает выделять до $4 млн на подготовку украинских офицеров, требует отчета Минобороны и Госдепартамента США о потребностях вооруженных сил Украины и плана оказания помощи в сфере безопасности, а также требует назначения специального посланника на Украину. Военная помощь Украине проходит утверждение в Палате представителей и в Сенате Конгресса США. Теперь финансирование решили оформить в виде закона.

Напомним, в прошлом году выделение военной помощи Украине было заморожено из-за якобы слабого прогресса в борьбе с коррупцией. Оппоненты президента связывали заморозку помощи с давлением на Киев: Трамп призывал начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена. Это требование президент США увязал с военной помощью Украине.

Беседа двух лидеров стала основанием для процедуры импичмента, которую начала спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси: президенту предъявили обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса, но сенат оправдал его по всем пунктам. На фоне скандала в отставку подал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.