Стоп-кадр видео Россия 24 / YouTube Российское посольство в Варшаве начало выяснять обстоятельства похищения памятника маршалу Константину Рокоссовскому с кладбища в Легнице. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров, этим вопросом также занимается генконсульство России в Познани

Стоп-кадр видео Россия 24 / YouTube

Российское посольство в Варшаве начало выяснять обстоятельства похищения памятника маршалу Константину Рокоссовскому с кладбища в Легнице. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров, этим вопросом также занимается генконсульство России в Познани.

"По результатам будем определяться с дальнейшим действиями", - добавил Александров. Как сообщили местному изданию Fakty в полиции Легницы, неизвестные украли памятник с территории муниципального кладбища в ночь на 30 июля. Предположительно вандалы сломали запертые ворота кладбища и вытащили скульптуру. Изуродованную фигуру нашли на соседнем поле.

Памятник маршалу СССР был отлит в 1987 году и до 1992 года стоял в Легнице на площади, которая тогда называлась площадью Польско-советской дружбы, а теперь носит имя Львовских орлят. Затем он был передан музею Советской армии, а с 2019 года стал частью экспозиции местного Музея меди, организованного на советском военном кладбище.

Польские вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому. Он был установлен на одном из кладбищ на западе страны. Изуродованную фигуру нашли на соседнем поле pic.twitter.com/mIJqHngXvQ— НТВ (@ntvru) July 31, 2020

3 мая в Праге был демонтирован памятник маршалу Коневу, в последние годы неоднократно подвергавшийся вандализму. Предложения перенести статую, например, на территорию российского посольства, были встречены российской стороной с возмущением. Снос памятника осложнил отношения РФ и Чехии: староста района Прага-6 Ондржей Коларж пожаловался главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на неадекватную реакцию России на снос памятника Коневу, и на угрозы муниципальным политикам, включая угрозы убийством. После апрельских акций протеста около посольств Чехии в Москве и Санкт-Петербурге чешский МИД решил направить в РФ сотрудников своей службы безопасности для защиты дипломатов.