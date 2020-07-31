Российское посольство в Варшаве начало выяснять обстоятельства похищения памятника маршалу Константину Рокоссовскому с кладбища в Легнице. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров, этим вопросом также занимается генконсульство России в Познани
 
Российское посольство в Варшаве начало выяснять обстоятельства похищения памятника маршалу Константину Рокоссовскому с кладбища в Легнице. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров, этим вопросом также занимается генконсульство России в Познани
Стоп-кадр видео Россия 24 / YouTube

Российское посольство в Варшаве начало выяснять обстоятельства похищения памятника маршалу Константину Рокоссовскому с кладбища в Легнице. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров, этим вопросом также занимается генконсульство России в Познани.

"По результатам будем определяться с дальнейшим действиями", - добавил Александров. Как сообщили местному изданию Fakty в полиции Легницы, неизвестные украли памятник с территории муниципального кладбища в ночь на 30 июля. Предположительно вандалы сломали запертые ворота кладбища и вытащили скульптуру. Изуродованную фигуру нашли на соседнем поле.

Памятник маршалу СССР был отлит в 1987 году и до 1992 года стоял в Легнице на площади, которая тогда называлась площадью Польско-советской дружбы, а теперь носит имя Львовских орлят. Затем он был передан музею Советской армии, а с 2019 года стал частью экспозиции местного Музея меди, организованного на советском военном кладбище.


3 мая в Праге был демонтирован памятник маршалу Коневу, в последние годы неоднократно подвергавшийся вандализму. Предложения перенести статую, например, на территорию российского посольства, были встречены российской стороной с возмущением. Снос памятника осложнил отношения РФ и Чехии: староста района Прага-6 Ондржей Коларж пожаловался главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на неадекватную реакцию России на снос памятника Коневу, и на угрозы муниципальным политикам, включая угрозы убийством. После апрельских акций протеста около посольств Чехии в Москве и Санкт-Петербурге чешский МИД решил направить в РФ сотрудников своей службы безопасности для защиты дипломатов.