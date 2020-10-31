Больше ста российских моряков оказались заложниками на торговых судах, брошенных нанимателями и арестованных за долги по всему миру. У них нет электричества, топлива, не хватает продуктов и питьевой воды. Моряки страдают от заболеваний, связанных с плохим питанием, но не имеют доступа к полноценной медицинской помощи.

Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса: местные власти не разрешают экипажам спускаться на берег, опасаясь, что они могут быть больны. Кроме того, без сменной команды суда некому будет охранять. Российские власти, консульства и страховые компании не оказывают морякам помощь, говорится в видеосюжете "Новой газеты".

Многие россияне месяцами не сходили на берег и столько же времени не получали зарплату. По данным издания, в портах Турции, Италии, Ливана, Филиппин и Суэцкого канала застряли не менее 14 судов с российскими моряками. По оценкам Международной федерации транспортных рабочих, 32 россиянина находятся на судах турецкого судоходного холдинга Palmali, еще недавно считавшегося крупнейшим в мире. Его основатель Мубариз Мансимов входил в список 500 богатейших людей мира по версии Forbes.

Около трех лет назад танкеры холдинга были замечены в поставках нефтепродуктов Сирии, после чего у компании начались финансовые проблемы из-за американских санкций. Кредиторы по всему миру, включая Россию, требуют с Palmali 900 млн долларов. По иску Сбербанка Верховный суд Великобритании постановил заморозить активы и банковские счета Palmali Holding и Мансимова по всему миру. Самого бизнесмена арестовали в марте. Главная прокуратура Стамбула обвинила его в связях с вооруженной террористической организацией FETÖ. Общий долг Palmali перед всеми экипажами оценивается в 100 млн долларов.

Вблизи берегов Италии арестованы суда Khosrov Bey и General Shikhlinsky, дрейфуют танкер-химовоз Gobustan и Zeynalabdin Tagiyev. Танкер Agdash застрял в Красном море. Танкеры Huseyn Javid и Caspian Mariner стоят на рейде турецкого порта Ялова.

Суда, застрявшие в европейских странах с развитой системой профсоюзов и благотворительных фондов, получают помощь от местных организаций. Застрявшие же у берегов Турции моряки вынуждены ловить рыбу с палубы и готовить ее тут же на огне.

С июня в водах Стамбула на рейде стоит арестованный танкер Palmali "Мубариз Ибрагимов". Руководство компании пыталось вынудить моряков подписать отказ от претензий по зарплате, обещая после этого решить все проблемы. После отказа капитана и команды руководство перестало выходить на связь.

Экипажу удалось договориться со страховой компанией о репатриации и покрытии долгов по зарплате, но для этого нужно причалить и сойти на берег. Из-за того, что судно стоит на рейде, по правилам порта оно не может оставаться без офицерского состава, но компания не предоставляет сменный экипаж. В такой ситуации капитан порта обязан отбуксировать судно к причалу или позволить ему причалить своим ходом. Капитан танкера с середины сентября добивается разрешения причалить, но пока тщетно.

Российский консул выразил поддержку морякам только на словах. Команда вынуждена жестко экономить воду, продукты и топливо. По словам капитана Алексея Короткова, запаса питьевой воды осталось максимум на 3 дня, топлива тоже почти не осталось. Моряки надеются на помощь российского МИДа.