После серии атак и попыток нападений во Франции произошло новое ЧП. В Лионе неизвестный дважды выстрелил в православного священника возле греческой православной церкви Благовещения

NeydtStock / DepositPhotos По предварительным данным, у пострадавшего греческое происхождение. Он получил ранение в грудь. К моменту прибытия медиков он находился в сознании, но его жизненные показатели под угрозой

BrunoG / DepositPhotos

После серии атак и попыток нападений во Франции произошло новое ЧП. В Лионе неизвестный дважды выстрелил в православного священника возле греческой православной церкви Благовещения, сообщает Le Figaro. Она находится в ведении Константинопольского патриархата.

Выстрелы раздались около 16:00 по местному времени, когда священник закрывал церковь. По предварительным данным, у пострадавшего греческое происхождение, ему 52 года, он отец троих детей. Священник получил ранение в грудь. К моменту прибытия медиков он находился в сознании, но его жизненные показатели под угрозой. Стрелявший скрылся, ведется его розыск. Место происшествия оцеплено, полиция просит обходить этот район.

По данным источника газеты, у нападавшего в прошлом был конфликт со священником. В Министерстве внутренних дел создано кризисное подразделение. По факту нападения открыто расследование о покушении на убийство. Прокуратура Лиона поддерживает тесный контакт с национальной антитеррористической прокуратурой.

Нападение произошло через два дня после теракта в Ницце, где вооруженный ножом исламист убил трех человек в базилике Нотр-Дам, успев практически обезглавить одну из жертв.

В тот же день попытки нападения на прохожих и полицейских произошли в Авиньоне, Лионе, Париже. Преступник с ножом также напал на охранников у генконсульства Франции в городе Джидда в Саудовской Аравии, ранив одного из них.

Таким образом, сегодняшняя атака в Лионе стала уже второй за последние дни в этом городе. 29 октября выходец из Афганистана, известный спецслужбам как радикальный исламист, размахивал 30-сантиметровым ножом в районе трамвайной остановки. Жертв и пострадавших удалось избежать, злоумышленника задержали.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс после серии нападений объявил о введении наивысшего уровня террористической угрозы на всей территории страны. В субботу он находился с рабочим визитом в Нормандии, но после случившегося в Лионе заявил о немедленном возвращении в Париж.

Атаки во Франции последовали после жестких заявлений президента Эмманюэля Макрона в ответ на зверское убийство учителя Самюэля Пати, показавшего студентам карикатуру на пророка Мухаммеда. Макрон заявил, что ислам пребывает в кризисе, и высказался за выстраивание во Франции "просвещенного ислама", а также за еще большее отделение религии от государства. Он также пообещал, что Франция не откажется от публикации карикатур.

В мусульманских странах эти слова вызвали отторжение. На Ближнем Востоке прошли протесты, ряд государств решили бойкотировать французские товары. Наиболее ярыми критиками Макрона выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров.