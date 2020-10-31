Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина незамедлительно провести консультации для определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности, "учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА". Соответствующая просьба изложена в письме Пашиняна, сообщает МИД республики.

Премьер сослался на союзнические отношения между странами и статью 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 29 августа 1997 года. В письме Пашинян "досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы", говорится в сообщении министерства.

Также Пашинян подчеркнул обстоятельства переброски "иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха".

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил РИА "Новости", что Ереван запросил о консультациях по безопасности в рамках двусторонних соглашений с Россией, речь о привлечении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не идет. Ранее он не исключил, что на консультациях будет обсуждаться запрос о предоставлении Россией военной помощи Армении. В ОДКБ подтвердили, что армянская сторона не обращалась в организацию за помощью.

Российский МИД, комментируя обращение Пашиняна к Путину, заявил, что РФ подтверждает приверженность союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе сотрудничеству и взаимной помощи, предусмотренным Договором о дружбе. Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - сообщается на сайте МИД РФ. В ведомстве призвали стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам.

29 октября президент России заявил, что простых решений конфликта между Арменией и Азербайджаном нет, так как "узел очень сложно завязан". Путин отметил, что Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану "пяти и еще двух" районов, занятых Арменией, "с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее".

По словам Путина, руководство СССР не предприняло действенных мер для обеспечения безопасности людей в начале этнического конфликта, в результате "армяне взялись за оружие и сделали это сами". Это привело к тому, что Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Еревана.