Продажи мотоциклов в России выросли на четверть

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По итогам 2020 года в России было продано 16,4 тыс. новых мотоциклов, на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в агентстве "Автостат" , уточнив, что рынок мотоциклов в РФ растет третий год подряд.

Больше трети всех продаж (35%) пришлось на мотоциклы китайских брендов, а далее идут японские (14%) и немецкие (13,6%) марки. В топ-5 также вошли индийские бренды (11,6%) и американские мотоциклы (7,6%).

В то же время в рейтинге отдельных марок в 2020 году сменился лидер. Ранее в России чаще всего покупали мотоциклы BMW, но в прошлом году немецкая компания уступила первое место китайской Racer, продажи которой составили 2354 мотоцикла (+46%), тогда как мотоциклов BMW было продано 2217 штук, на 2% меньше, чем в 2019 году. На третьем месте оказался индийский Bajaj (1898 штук, +31%). В пятерку лидеров здесь также попали Motoland (1551 штука, +73%) и Harley-Davidson (1153 штуки +19%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам года сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 343 512 автомобилей Lada, сократившись на 5%. Далее идут компании Kia (201 727 машин -11%), Hyundai (163 244 машины, -9%), Renault (128 408 машин, -11%), Volkswagen (100 171 машина, -4%), Skoda (94 632 машины, +7%), Toyota (91 598 машин, -12%), Nissan (56 352 машины, -13%), ГАЗ (51 169 машин, -20%) и BMW (42 721 машина, +3%). В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке в 2020 году вошли Lada Granta (126 112 машин), Lada Vesta (107 281 машина), Kia Rio (88 064 машины), Hyundai Creta (73 537 машин) и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.