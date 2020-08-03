Выпуск отечественных электромобилей Zetta планируют начать в конце года

Двигатели Дуюнова / YouTube Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Серийный выпуск компактных российских электромобилей Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. <...> Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом", - заявил Мантуров, уточнив, что компании также понадобились дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей. Вопрос о выделении этих средств в конце августа должен рассмотреть экспертный совет Фонда развития промышленности.

Ранее предполагалось, что серийное производство электромобилей Zetta будет запущено в первом квартале 2020 года.

Напомним, электрокар Zetta имеет специфический дизайн и представляет собой трехдверный четырехместный автомобиль длиной в три с небольшим метра. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил, которые позволяют электрокару разгоняться до 120 километров в час. Батареи позволяют проезжать без зарядки до 200 километров.

В мае прошлого года сообщалось, что в Тольятти идут работы по созданию производственных площадей для выпуска Zetta и оснащению их необходимым оборудованием. Предполагается, что компактный электрокар будет выпускаться в нескольких комплектациях, включая передне- и полноприводную. Объем производства Zetta после начала серийного выпуска может превысить 10 тыс. единиц в год. По плану ГК Zetta половина автомобилей будет отправляться на экспорт. Ориентировочная стоимость электрокара составит менее 450 тыс. рублей.