На Фарерских островах завершено строительство первой в мире подводной дорожной развязки. Круговая развязка является частью 11-километрового тоннеля Eysturoyartunnilin, который планируется открыть на архипелаге через несколько дней, пишет Inews.

Тоннель, оформлением которого занимался местный художник Трондур Патурссон, свяжет столицу Фарерских островов - город Торсхавн, расположенный на острове Стреймой, с двумя поселениями на острове Эстурой - Рунавиком и Стрендуром. Благодаря ему, дорога между столицей и поселками сократится с нынешних 55 до 17 километров, а преодолеть ее на машине можно будет примерно за четверть часа, пишет РБК.

Решение о строительстве тоннеля Eysturoyartunnilin было принято парламентом Фарерских островов в 2014 году. Реализацией проекта занимается компания Estunlar, а открытие тоннеля, нижняя точка которого находится на глубине 189 метров от поверхности океана, запланировано на 19 декабря. Проезд по нему будет платным.

The Eysturoy sub-sea tunnel will have the 1st underwater roundabout.



Work begun: 2016

Open: 2021



A 11 km long tunnel road connecting the island of Streymoy with the island of Eysturoy -72.6 meters under the sea in the Faroe Islands, 320 km north-northwest of Scotland. pic.twitter.com/IbjljWdcT1— Uncle (@Random_Uncle_UK) December 2, 2020

Отметим, что на Фарерских островах есть и другие подводные тоннели. В 2002 году на архипелаге открыли 4,9-километровый тоннель, связавший острова Воар и Стреймой, а в 2006 году в строй ввели тоннель между островами Борой и Эстурой. Его протяженность составляет 6,2 километра, а оформлением этого тоннеля также занимался Трондур Патурссон. В настоящее время на архипелаге строится еще один подводный тоннель протяженностью 10,8 километра. Он свяжет острова Стреймой и Сандой, а его открытие запланировано на 2023 год.