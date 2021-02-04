По итогам 2020 продажи электрокаров и подзаряжаемых гибридов в Евросоюзе почти утроились по сравнению с 2019 годом и превысили 1 млн штук. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA). На долю таких машин пришлось более 10% продаж автомобилей в ЕС, которые в целом сократились почти на 24% из-за пандемии коронавируса и составили 9,9 млн штук.

Всего в прошлом году в ЕС продали 1,046 млн электромобилей и гибридов, тогда как годом ранее этот показатель составил 387,8 тыс. штук. Кроме того, продажи гибридных машин без возможности подключения к электросети для зарядки составили 1,18 млн штук, увеличившись на 59%. В то же время продажи бензиновых и дизельных машин на фоне пандемии сократились на 37 и 32% соответственно.

Напомним, власти многих европейских стран намерены запретить продажи новых машин с ДВС в обозримом будущем для достижения целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов. В связи с этим автопроизводители также планируют постепенно отказаться от выпуска бензиновых и дизельных машин.

Лидером по переходу на электрокары и гибриды среди европейских стран является Норвегия (не входит в ЕС), где в прошлом году почти 75% продаж новых машин пришлось на электромобили (54,3%) и подзаряжаемые гибриды (20,4%). Этот показатель заметно вырос по сравнению с 2019 годом, когда в Норвегии на долю таких машин пришлось 56% продаж. Власти страны рассчитывают, что уже к 2025 году в стране будут продаваться только электромобили, и с учетом итогов 2020 года эта перспектива выглядит вполне реалистичной.

В России же в прошлом году было продано в общей сложности 687 новых электромобилей, на 95% больше, чем годом ранее. Несмотря на почти двукратный рост продаж, электромобили заняли примерно 0,04% российского рынка новых машин. Росту продаж электрокаров в России поспособствовало расширение ассортимента. Так, в 2019 году на рынке продавалось всего 8 моделей электромобилей, а в 2020 году этот показатель вырос до 15 моделей. В этом году также ожидается появление на рынке новых электромобилей.

Cогласно прогнозу аналитиков из банка UBS, уже в к 2024 году производство электрокаров будет стоить столько же, сколько производство машин с ДВС. При этом уже к 2022 году затраты на производство электромобиля будут всего на 1,9 тыс. долларов выше затрат на выпуск машины с ДВС. К такому выводу в UBS пришли на основании анализа характеристик и стоимости аккумуляторов семи крупнейших производителей. Неизбежное снижение стоимости электромобилей сделает их покупку более выгодной за счет экономии на бензине и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что к 2025 году доля электрокаров на мировом рынке вырастет до 17%, а к 2030 году 40% продаж будет приходиться на электромобили. Таким образом, многие из тех, кто присматривает сейчас машину с ДВС на ближайшие 3-5 лет, купят такой автомобиль в последний раз перед переходом на электрокары.