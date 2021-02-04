В Хабаровске пытаются устранить дефицит топлива на АЗС, к которым выстроились огромные очереди

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Дефицит топлива на АЗС в Хабаровске привел к огромным очередям из автомобилей на заправках. Водители часами стоят в этих очередях и продают в них места.

Как пишет "Коммерсант" , проблемы с нехваткой топлива в Хабаровске начались еще 26 января на восьми АЗС, принадлежащих "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), принадлежащей бывшему вице-президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатову. Уже на следующий день на заправках города образовались очереди. При этом из-за ажиотажного спроса и неожиданно ударивших морозов суточное потребление бензина в Хабаровске выросло с 500 до 750 тонн.

Причиной дефицита топлива в городе стала авария компрессорного оборудования на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК), из-за которой с 18 января на НПЗ была остановлена установка каталитического риформинга. Изначально местные власти и компания объясняли остановку завода работами по модернизации. Простой завода привел к прекращению выпуска почти 2 тыс. тонн топлива в сутки, пишет РБК .

Для устранения нехватки топлива Минэнерго распорядилось поставить в регион более 38 тыс. тонн бензина из резерва с НПЗ Сибири, Урала и Поволжья. Также были задействованы запасы топлива из Росрезерва.

3 февраля на Хабаровском НПЗ объявили о возобновлении поставок бензина АИ-92. "Накануне первая партия в 500 тонн - среднесуточная норма - была доставлена на АЗС сети ННК. По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона", - сообщили в пресс-службе НПЗ, пообещав выпускать по 1 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 в сутки.

Несмотря на оптимизм представителей НПЗ, 3 февраля в Хабаровске по-прежнему наблюдается дефицит топлива. По данным местных СМИ, очереди на заправках в городе выстроились с раннего утра или даже с ночи. Уже к десяти утра бензин Аи-92 и Аи-95 на заправках ННК закончился. То же самое произошло и на АЗС "Роснефти", а также независимых операторов, которые вели отпуск топлива в основном по корпоративным картам.

"У многих юрлиц заключены договоры с топливными заправщиками, объемы для них зарезервированы. По контрактам, если ННК или "Роснефть" не будут выполнять свои обязательства, то им придется за это платить. Единственно, есть жалобы от предпринимателей в части заправки их личных автомашин, особенно много было на выходных. Сейчас уже проще", - сообщил "Коммерсанту" глава совета предпринимателей при губернаторе Хабаровского края Андрей Веретенников.

Как сообщает портал "ДВ Новости" , 3 февраля одной жительнице города пришлось простоять в очереди на заправку целых семь часов, чтобы заполнить бензобак. К вечеру среды дефицит бензина на АЗС так и не был ликвидирован. Издание также сообщает, что некоторые автолюбители начали покупать места в очередях на заправки у тех, кто приехал раньше.

Хабаровск -30 мороза.Уже 2 недели в городе нет бензина.Чтобы заправить авто люди занимают километровую очередь ночью.А с сегодняшнего дня в Хабаровске ввели талоны на бензин.Вот так Путин мстит хабаровчанам за протесты, за выходы в поддержку Фкргала, одного из врагов Путина. pic.twitter.com/M1g6w5GPoG — невата❗️ (@nevata01) February 3, 2021

Между тем прокуратура Хабаровского края 3 февраля начала проверку из-за дефицита бензина в регионе. В ведомстве пообещали "дать оценку" действиям органов власти и руководства НПЗ.