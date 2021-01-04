Компания Tesla выполнила годовой план по поставкам электромобилей

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По итогам четвертого квартала компания Tesla выпустила 179 757 и отгрузила 180 570 электромобилей, установив рекорды по этим показателям. В результате компания Илона Маска смогла выполнить амбициозный план на год: общий объем поставок электрокаров Tesla клиентам в 2020 году составил 499 550 штук при плановом показателе в 500 тыс. электромобилей. При этом всего за год Tesla выпустила 509 737 электромобилей.

Как уточняется в кратком отчете Tesla, в четвертом квартале минувшего года компания произвела 16 097 и поставила 18 920 электромобилей Model S и Model X. Объемы производства и поставок Model 3 и Model Y составили 163 660 и 161 650 штук соответственно.

За весь год Tesla выпустила 54 805 машин Model S и X, а также 454 932 электрокара Model 3 и Y. Объемы поставок составили 57 039 и 442 511 штук соответственно. О финансовых итогах квартала и года компания отчитается позднее.

"Очень горжусь командой Tesla, которой удалось достичь такой результат. На заре существования Tesla я оптимистично оценивал шансы выживания компании в 10%", - написал в своем микроблоге Илон Маск.