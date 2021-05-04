Компания "ФелОкт-сервис", которая является официальным импортером машин марки Skoda в Белоруссию, объявила о приостановке продаж автомобилей Skoda всеми дилерами.

"В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного Постановления все официальные дилеры Skoda на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей Skoda. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально. О дальнейших наших действиях в рамках применения Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021 мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Как напоминает Tut.by , указ президента, на основании которого было издано упомянутое постановление, предусматривает введение запрета на ввоз и продажу товаров определенной марки на основании того, что они производятся в странах, которые ввели санкции в отношении Белоруссии. Автомобили Skoda попали под запрет, поскольку компания в числе прочих отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он прошел в Белоруссии.

"Не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС", - заявили ранее в Таможенном комитете страны. Затем в ведомстве сообщили, что запрет касается и автомобилей из России. В комитете подчеркнули, что ни одна Skoda из Европы и России, хоть новая, хоть подержанная, не "проскочит" в страну.

Импортер Skoda направил в госорганы просьбы разъяснить, касается ли запрет автомобилей, выпущенных российским заводом Volkswagen Group Rus, но ответов компания пока не получила.

В "ФелОкт-сервисе" отметили, что продажа запасных частей, сервис и гарантийное обслуживание автомобилей Skoda продолжатся в полном объеме.