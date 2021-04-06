Продажи машин в России в марте упали на 5,7%

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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2021 года составили 148 676 штук. Этот показатель упал на 5,7% по сравнению с мартом 2020 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам первого квартала в России было продано 387 322 машины (включая 204 электромобиля), на 2,8% меньше, чем в начале прошлого года.

"В марте 2021 года продано 148 676 автомобилей, что на 5,7% меньше, чем в марте 2020 года. Стоит, однако, отметить, что март был лучшим месяцем 2020 года, до того, как в апреле за ним последовал локдаун. В первом квартале этого года продано 387 322 автомобилей, что на 2,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что ближайшие пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Он добавил, что по мере роста цен спрос на машины снижается, и на рынке по-прежнему наблюдается дефицит некоторых моделей. Также на рынок негативно влияет неопределенность с повышением утилизационного сбора. Напомним, накануне стало известно , что дилеры считают основной причиной падения продаж в марте дефицит машин, вызванный глобальной нехваткой необходимых для производства автомобилей микрочипов.

Компания "АвтоВАЗ", продажи которой в марте составили 33 779 автомобилей Lada, увеличившись на 3%, по-прежнему занимает самую большую долю российского рынка. Далее идут компании Kia (20 057 машин +3%), Hyundai (15 332 машины, -3%), Renault (11 659 машин, -15%), Toyota (10 278 машин, -18%), Skoda (9737 машин, -1%), Volkswagen (9442 машины, -6%), Nissan (5705 машин, -25%), ГАЗ (4521 машина, -4%) и Haval (2833 машины, +77%). Таким образом, среди лидеров рынка рост продаж в марте показали только Lada, Kia и Haval.

В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке по итогам марта вошли Lada Granta (12 686 машин), Lada Vesta (8779 машин), Kia Rio (8102 машины), Hyundai Creta (6946 машин) и Lada Niva (6016 машин).

Напомним, по данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

В АЕБ отмечали, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.