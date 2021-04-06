Компания Opel начала продавать в России обновленный кроссовер Crossland

opelrussia / Instagram

Российское представительство компании Opel объявило о старте продаж обновленного кроссовера Crossland. Автомобиль доступен российским покупателям по цене от 1,7 млн рублей.

Рестайлинговая версия Opel Crossland была представлена осенью прошлого года. Кроссовер, построенный на платформе Peugeot 2008 первого поколения, получил новый фирменный стиль Vizor, характерной деталью которого являются объединенные под хромированным кантом в единую деталь светодиодные фары и фальшрадиаторная решетка.

Crossland в России оснащен единственным 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 110 лошадиных сил. Двигатель работают в паре с шестиступенчатым "автоматом". Объем багажника автомобиля составляет 410 литров.

В начальное оснащение Opel Crossland для российского рынка включены галогеновые фары со светодиодными ходовыми огнями, передние электростеклоподъемники, кондиционер, обогрев сидений и руля, а также круиз-контроль. Мультимедийная система RD6 поддерживает Bluetooth и подключение смартфонов через USB. Базовые сиденья с тканевой обивкой за доплату можно заменить на эргономичные, снабженные регулировками в 14 направлениях и сертифицированные немецкой ассоциацией врачей-ортопедов, пишет Motor.ru .

На российском рынке кроссовер представлен в четырех комплектациях стоимостью от 1,7 млн (базовый Crossland), 1,9 млн (версия Edition), 1,98 млн (версия Elegance) и 2,12 млн рублей (версия Ultimate).