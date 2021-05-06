Российские продажи автомобилей Lada в апреле 2021 года составили 37 931 автомобиль, в 4 раза больше, чем в апреле 2020 года, когда рынок упал из-за введенных для борьбы с пандемией ограничений, и на 17,4% больше по сравнению с апрелем 2019 года.

Как сообщается на сайте компании, самой продаваемой моделью Lada в апреле 202 стала Granta (14 050 автомобилей), далее идет семейство Lada Vesta (11 178) автомобилей, а замыкает тройку Lada Largus (4 347 проданных легковых универсалов и коммерческих фургонов).

"В 2021 году мы наблюдаем восстановление спроса на автомобили Lada, что связано с успешным запуском наших новых важных продуктов - Niva Travel и семейства Largus, эффективными мерами государственной поддержки спроса, а также нашими собственными привлекательными финансовыми продуктами. В этом году мы сконцентрировались на обновлении наших автомобилей. В апреле мы запустили продажи семейств Vesta и Xray с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто, которая еще больше повысит интерес к автомобилям LADA", - прокомментировал результаты продаж исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.

Напомним, по итогам марта продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России составили 33 779 штук, увеличившись на 3% по сравнению с мартом 2020 года. В первом квартале было продано 83 908 машин Lada, на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.