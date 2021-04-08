Месячные продажи дизельных и бензиновых машин в Норвегии второй раз в истории упали ниже 10%

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Норвегия по-прежнему остается мировым лидером по темпам перехода на электромобили. По итогам марта продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями упали ниже 10%. Это произошло во второй раз, а доля таких автомобилей на рынке в марте оказалась чуть выше декабрьской (7,5%).

Как пишет CleanTechnica , на электрокары и подзаряжаемые гибриды в марте пришлось 56,3% и 28,6% продаж соответственно, а всего такие машины заняли 84,9% норвежского авторынка против 87,1% в декабре прошлого года. 5,6% продаж пришлось на гибриды без функции подзарядки от сети, а оставшаяся доля в 9,4% практически поровну распределилась между бензиновыми (4,8%) и дизельными (4,7%) машинами. В январе-марте общая доля электрокаров и подзаряжаемых гибридов на рынке составила 82%.

Самыми популярными в Норвегии электрокарами по итогам первого квартала стали Tesla Model 3 (2565 проданных машин) Audi e-tron (1976 машин), Nissan Leaf (1691 машина), Volvo XC40 (1393 машины), Hyundai Kona EV (1303 машины), Polestar 2 (1261 машина), Peugeot E-2008 (1238 машин), Mercedes-Benz EQC (1227 машин), Kia Niro (897 машин) и дебютировавший на местном рынке в марте Volkswagen ID.4 (889 машин).

Norway sees 85% plugin #ElectricVehicle market share in March, second highest result ever.



Check out my report and analysis:https://t.co/F8jnAgB9O3 — Dr. Maximilian Holland (@Dr_Maximilian) April 8, 2021

В 2020 году в Норвегии почти 75% продаж новых машин пришлось на электромобили (54,3%) и подзаряжаемые гибриды (20,4%). Этот показатель заметно вырос по сравнению с 2019 годом, когда в Норвегии на долю таких машин пришлось 56% продаж. Власти страны рассчитывают, что уже к 2025 году в стране будут продаваться только электромобили, и с учетом показателей первых месяцев 2021 года эта перспектива выглядит вполне реалистичной.

Что же касается Евросоюза, то в прошлом году продажи электрокаров и подзаряжаемых гибридов в ЕС почти утроились по сравнению с 2019 годом и превысили 1 млн штук. На долю таких машин пришлось более 10% продаж автомобилей в ЕС, которые в целом сократились почти на 24% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса и составили 9,9 млн штук.

Всего в прошлом году в ЕС продали 1,046 млн электромобилей и гибридов, тогда как годом ранее этот показатель составил 387,8 тыс. штук. Кроме того, продажи гибридных машин без возможности подключения к электросети для зарядки составили 1,18 млн штук, увеличившись на 59%. В то же время продажи бензиновых и дизельных машин на фоне пандемии сократились на 37% и 32% соответственно.