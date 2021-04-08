Автопроизводитель Rolls-Royce объявил о рекорде продаж машин, установленном в первом квартале 2021 года. Всего в январе-марте компания передала клиентам 1380 машин, на 62% больше, чем в первом квартале 2020 года. Этот показатель стал максимальным за 116 лет существования марки. Предыдущий рекорд продаж в первом квартале был установлен в 2019 году.

"2021 год для Rolls-Royce Motor Cars начался очень успешно, что подтверждают квартальные результаты продаж - рекордные показатели за всю 116-летнюю историю марки. Благодаря уверенному спросу на наши модели, в особенности на новый Ghost и внедорожник Cullinan, росту продаж на ключевых рынках и рекордным заказам на индивидуализацию по программе Bespoke сегодня наш бизнес находится в отличной форме. У нас есть все основания для оптимизма на оставшуюся часть 2021 года", - заявил исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.

Увеличение продаж Rolls-Royce было отмечено на всех рынках, а лидерами роста стали Китай, США и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом компания получила заказы на новый лимузин Ghost и внедорожник Cullinan до второй половины 2021 года.

Напомним, в 2020 году продажи премиальных автомобилей Rolls-Royce в России выросли на 4% и установили рекорд второй год подряд. "По итогам года клиентам передано более 200 автомобилей, что составляет прирост четыре процента по сравнению с 2019 годом. Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce", - сообщили в компании в январе.

Тогда в Rolls-Royce напомнили, что в России работают три дилерских центра Rolls-Royce (в Москве и Санкт-Петербурге), а Москва стала первым городом в мире, где есть сразу два дилера марки. Кроме того, в российской столице открылся единственный в Европе салон машин Rolls-Royce с пробегом Provenance Pre-Owned.