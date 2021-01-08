На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.

Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак "Фотовидеофиксация" будет устанавливаться на трассах вне поселений в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.

Новый знак должен заменить привычные таблички с изображением камеры.

Основное отличие нового знака 6.22 от старой таблички 8.23 заключается в том, что знак будет применяться самостоятельно. В то время как табличка может устанавливаться только совместно с другими дорожными знаками или объектами.

Внешний вид нового знака в постановлении не описан, но, судя по ранее данным разъяснениям ГИБДД России, знак будет относится к категории информационных - уже знакомый значок камеры, но на синем фоне.