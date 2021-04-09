Компания Segway-Ninebot показала концепт водородного мотоцикла

Segway-Ninebot

Китайская компания Segway-Ninebot представила концепт водородного мотоцикла Apex H2. Описание этого концепта и рендеры футуристичного мотоцикла были опубликованы на сайте компании.

Пока что у компании нет готового прототипа Apex H2, но предполагается, что в мотоцикле будет использоваться топливная ячейка со съемным баком для сжатого водорода, которая будет питать промежуточный аккумулятор. Эта батарея будет служить источником энергии для электромотора, приводящего в движение заднее колесе. При этом где именно будет располагаться двигатель неизвестно: на рендерах можно заметить, что в мотоцикле используется необычная конструкция с подвеской обоих колес только с одной стороны, и на них не видна цепь или ремень, пишет N+1 .

Согласно описанию, мотоцикл, который планируют выпустить на рынок в 2023 году, будет иметь мощность 80 лошадиных сил и сможет разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды. Максимальная скорость Apex H2 составит 150 километров в час. Примерный запас хода мотоцикла не уточняется.

Компания решила привлечь первых покупателей при помощи краудфандинга. Оформить предзаказ на водородный мотоцикл сейчас можно примерно за 11 тыс. долларов.