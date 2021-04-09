Официальные дилеры BMW в России перестали выдавать клиента купленные автомобили. Сообщения об этом появились на тематических форумах. В частности, покупатели не могут получить седаны BMW 5-й серии в исполнении 530d xDrive. Речь идет об автомобилях, оснащенных трехлитровыми дизельными двигателями B57D30.

Как пишет РБК со ссылкой на внутреннюю документацию компании, задержка выдачи машин связана с тем, что в двигателях был обнаружен серьезный производственный дефект поршня, который может привести к разрыву второго поршневого кольца и повреждению двигателя. Устранить его невозможно - проблему решает только полная замена двигателя.

В российском представительстве BMW уточнили, что бракованные моторы были установлены на машины разных моделей, выпущенные в феврале и марте этого года, а в Россию ввезли 508 таких автомобилей. В компании не уточнили, где именно были произведены эти машины. Также не уточняется, успел ли кто-то из дилеров продать машины с дефектом до его обнаружения.

Сейчас на российском рынке доступны сразу девять моделей BMW с дизельным мотором B57D30. Это кроссоверы X3, X4, X5 X6 и X7, седаны 3-й, 5-й и 7-й серий, а также лифтбек 6-й серии GT.