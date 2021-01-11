Водителей в России будут лишать прав на срок до полутора лет в случае совершения в течение года трех нарушений, включая превышение скорости на 60 километров в час, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие грубые нарушения ПДД. При принятии решения о лишении прав будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который по-прежнему находится в разработке.

Как уточнили в Минюсте, зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой системе учитываться не будут, а саму идею такой "накопительной" системы предложили в МВД - ведомственный законопроект схожего содержания был принят Госдумой в первом чтении в 2016 году, напоминает "Коммерсант" .

Текущая редакция проекта КоАП также предусматривает более строгие наказания для нетрезвых водителей, которые перевозят детей в возрасте до 16 лет. Если сейчас за пьяную езду штрафуют на 30 тыс. рублей и лишают прав на срок до двух лет, то перевозка ребенка будет чревата для нетрезвого водителя штрафом в 50 тыс. рублей и лишением прав на срок до трех лет. Кроме того, за езду без полиса ОСАГО предлагается штрафовать при помощи камер на 800 рублей не чаще раза в сутки. Система фиксации этого нарушения была запущена в Москве в 2019 году в тестовом режиме, но сейчас водители не получают уведомления о штрафах за езду без полиса.

Еще одна норма в проекте КоАП касается владельцев электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств. Сейчас они приравниваются к пешеходам, а в Минюсте хотят ужесточить наказания за управление электросамокатами в пьяном виде. "Управление данными средствами передвижения в состоянии опьянения увеличивает риск наезда на пешеходов, столкновения с другими транспортными средствами", - пояснили в ведомстве, отметив, что нарушения, допущенные пьяными владельцами электросамокатов, будут считаться грубыми. На такие нарушения не будет распространяться скидка при уплате штрафа, и нельзя будет отделаться предупреждением.

"Весной-летом 2020 года в Москве у каждого бара можно было видеть по 5-8 электросамокатов, на которых пьяные потом разъезжались по домам на огромных скоростях", - напомнил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, который поддержал предложение Минюста. По его мнению, штраф за пьяную езду на электросамокате нужно повысить до 5 тыс. рублей.