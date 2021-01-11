"АвтоВАЗ" вернул Lada 4x4 историческое название "Нива"

Официальный сайт LADA

Компания "АвтоВАЗ" объявила о переименовании модели Lada 4x4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник будет выпускаться под названием Lada Niva Legend. Об этом сообщается на сайте "АвтоВАЗа".

"Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что "Нива", является первым в мире внедорожником с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Уже 45 лет эта модель, пережившая несколько обновлений, остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России.

Легендой стать непросто. Нужно иметь незаурядные способности и непоколебимый характер. И имя, которое вписано в историю. LADA Niva Legend вернула его себе. Встречайте! #LADA #LADANiva #NivaLegend pic.twitter.com/65HhgYMWZ8 — LADA (@LADA_Russia) January 11, 2021

"Для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров Lada. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств", - добавили в компании.

Напомним, "АвтоВАЗ" переименовал Lada Niva в Lada 4х4, поскольку под названием Niva с начала 2000-х годов в России производился внедорожник Chevrolet в рамках совместного предприятия с General Motors. В декабре 2019 года на "АвтоВАЗе" сообщили, что компания подписала соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП по производству внедорожников. В результате сделки (ее сумма не называлась) совместное предприятие стало на 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", которая вернула себе бренд Niva.

Тогда же стало известно, что в рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит шильдики Lada. В июле этого года АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Niva, а в декабре на заводе "LADA Запад Тольятти" начали серийное производство внедорожника Lada Niva Travel. Это обновленная версия бывшей Lada Niva.

Что же касается классической "Нивы", то в прошлом году на рынок вышла обновленная версия Lada 4x4. Как отмечали в компании, 3-дверная и 5-дверная версии Lada 4х4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему "Эра-ГЛОНАСС", улучшенный пакет шумо- и виброизоляции и ряд других стилевых и технических улучшений.