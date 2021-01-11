"АвтоВАЗ" вернул Lada 4x4 историческое название "Нива"
Официальный сайт LADA
"АвтоВАЗ" вернул Lada 4x4 историческое название "Нива"
 
 
 
"АвтоВАЗ" вернул Lada 4x4 историческое название "Нива"
Официальный сайт LADA

Компания "АвтоВАЗ" объявила о переименовании модели Lada 4x4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник будет выпускаться под названием Lada Niva Legend. Об этом сообщается на сайте "АвтоВАЗа".

"Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что "Нива", является первым в мире внедорожником с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Уже 45 лет эта модель, пережившая несколько обновлений, остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России.

"Для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров Lada. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств", - добавили в компании.

Напомним, "АвтоВАЗ" переименовал Lada Niva в Lada 4х4, поскольку под названием Niva с начала 2000-х годов в России производился внедорожник Chevrolet в рамках совместного предприятия с General Motors. В декабре 2019 года на "АвтоВАЗе" сообщили, что компания подписала соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП по производству внедорожников. В результате сделки (ее сумма не называлась) совместное предприятие стало на 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", которая вернула себе бренд Niva.

Тогда же стало известно, что в рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит шильдики Lada. В июле этого года АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Niva, а в декабре на заводе "LADA Запад Тольятти" начали серийное производство внедорожника Lada Niva Travel. Это обновленная версия бывшей Lada Niva.

Что же касается классической "Нивы", то в прошлом году на рынок вышла обновленная версия Lada 4x4. Как отмечали в компании, 3-дверная и 5-дверная версии Lada 4х4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему "Эра-ГЛОНАСС", улучшенный пакет шумо- и виброизоляции и ряд других стилевых и технических улучшений.