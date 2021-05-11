Стоимость автомобилей с пробегом за год выросла в России на 20%

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Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам апреля 2021 года составила 726 тыс. рублей. Таким образом, за год она выросла на 20,4% (в апреле 2020-го средняя цена составляла 602,8 тыс. рублей).

Как следует из данных агентства "Автостат", динамика цен на вторичном рынке заметно отличается в зависимости от моделей и их возраста.

К примеру, трехлетний седан LADA Vesta за год подорожал в среднем на 22%, а универсал LADA Vesta SW того же возраста - только на 12%.

Кроссовер Renault Duster в возрасте 5 лет прибавил за год 28%, а 7-летний внедорожник Chevrolet Niva - 19%.

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке.

Основной причиной стремительного подорожания подержанных легковых автомобилей в РФ эксперты считают дефицит некоторых моделей на рынке новых машин.

По данным "Авто.ру", в первом квартале 2021-го рост средневзвешенных цен на вторичном рынке составил 4,7%, а с начала прошлого года - 25% или 135 тыс. рублей в рублевом эквиваленте. В то же время новые автомобили подорожали в среднем на 2,5% и 15% соответственно.

К примеру, один из бестселлеров вторичного авторынка - Hyundai Solaris - сегодня можно купить в среднем за 624 тыс. рублей, что на 70 тысяч дороже по сравнению с началом 2020-го. А средний ценник на популярный бизнес-седан Toyota Camry за это время добавил 210 тысяч рублей (1 млн 407 тыс).

Дефицит новых машин сформировал ажиотажный спрос на автомобили с пробегом от 1 до 3 лет, которые подорожали, нередко до стоимости новых авто. С увеличением доступности по новым автомобилям спрос на подержанные машины будет стабилизироваться, при этом их стоимость продолжит расти, но меньшими темпами, чем сейчас. Как показывает история автомобильного рынка в России, после достижения высоких цен очевидного снижения уже не будет.

Кроме того, поскольку новые машины многим становятся недоступными из-за дороговизны, часть автовладельцев решили отложить замену своего транспортного средства до лучших времен, что также сокращает размер вторичного рынка и автоматически повышает спрос и цены на оставшиеся предложения.

В январе-марте 2021-го россияне приобрели 1 млн 245 тыс. подержанных машин, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. При этом в марте на "вторичке" наблюдался всплеск продаж - на 10% до 476,1 тыс. автомобилей.