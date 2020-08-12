Электрокар Lucid Air сможет проехать без подзарядки рекордные 832 километра

Американо-китайский стартап Lucid Motors, который уже несколько лет разрабатывает электрический седан Lucid Air, сообщил, что запас хода электрокара, рассчитанный по методике Агентства по охране окружающей среды США (EPA), составил рекордные для электромобилей 517 миль (832 километра).

Пока непонятно, какая именно версия Lucid Air показала такой пробег на одной зарядке. Вероятно, речь идет о топовой модификации с двумя электромоторами мощностью 1013 лошадиных сил, полным приводом и батареей на 130 кВт*ч, пишет Motor.ru.

Презентация седана Lucid Air намечена на 9 сентября. Производить электромобили будут на заводе в Каса-Гранде (штат Аризона). Стоимость Lucid Air составит 165 тыс. долларов, но затем компания начнет выпускать и более доступные версии.

Напомним, в июне сообщалось, что запас хода электромобиля Tesla Model S Long Range Plus, рассчитанный по методике EPA, впервые превысил 400 миль и составил 402 мили (647 километров), что является рекордом для серийных электрокаров.