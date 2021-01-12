На российских АЗС теперь можно продавать только автомобильное топливо

Moscow-Live / Тихонов Михаил

В январе 2021 года в России вступили в силу новые требования по розничной продаже топлива. Согласно обновленным правилам, теперь на АЗС допускается продажа только автомобильных видов топлива (бензина и дизельного топлива), соответствующих требованиям Технического регламента Таможенного союза.

"Данные предложения в утвержденные Правила были сформулированы Росстандартом и Минпромторгом России совместно с участниками рынка топлива по итогам масштабных проверок на рынке. В частности, некоторые недобросовестные организации осуществляли реализацию "псевдотоплива", не являющегося автомобильным. Периодически его указывали как ДТФ (дизельная технологическая фракция), ДГК (дистиллят газового конденсата), ТБЛ (топливо бункеровочное легкое), СМТ (судовое маловязкое топливо) и т.д. Данная продукция не является аналогом автомобильного топлива. Зачастую содержание вредных веществ в ней, таких как сера, превышает нормы в десятки и даже сотни раз. Использование такого "псевдотоплива" губительно для двигателей автомобилей, существенно загрязняет экологию и представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей", - отметили в Росстандарте.

Правила также обязывают продавцов топлива по требованию потребителей представлять заверенную собственником автозаправочной станции или лицом, эксплуатирующим автозаправочную станцию, либо уполномоченным им лицом копию документа о качестве (паспорт), в том числе с указанием наименования изготовителя, наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой произведена отгрузка топлива непосредственно на АЗС, где осуществляется реализация топлива по паспорту, а также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки.

За реализацию топлива с нарушением требований техрегламента в соответствии со статьей 14.43.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1% совокупной выручки от реализации топлива, но не менее 500 тыс. рублей. Повторное нарушение требований грозит штрафом в размере 3% выручки, но не менее 2 млн рублей, либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток.