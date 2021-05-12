Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2021 года составили 151 964 штуки. Этот показатель вырос на 290,4% по сравнению с апрелем 2020 года, когда продажи машин рухнули из-за введенного в связи с пандемией коронавируса карантина. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам первых четырех месяцев 2021 года в России было продано 515 934 машины, на 24,3% больше, чем в начале прошлого года.

"В апреле 2021 года продажи новых автомобилей составили 151 964 штук, что на 290,4% выше "черного апреля" прошлого года. Четверо крупнейших локальных производителей демонстрируют особенно высокий результат по сравнению с прошлым годом, когда они больше всего пострадали в результате локдауна. Совокупный объем продаж за первые четыре месяца 2021 года составил 515 934 автомобиля, что, как и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года. Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Компания "АвтоВАЗ", продажи которой в апреле составили 37 931 автомобиль Lada, увеличившись на 304%, по-прежнему занимает самую большую долю российского рынка. Далее идут компании Kia (19 101 машина +341%), Hyundai (15 483 машины, +538%), Renault (13 957 машин, +345%), Skoda (10 365 машин, +241%), Volkswagen (9449 машин, +205%), Toyota (8514 машин, +232%), ГАЗ (4911 машин, +116%), Nissan (3681 машина, +254%) и Haval (3001 машина, +606%). При этом данные АЕБ не включают показатели продажах BMW и Mercedes-Benz в связи с решением этих компаний изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной наежеквартальную.

В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке по итогам апреля вошли Lada Granta (14 050 машин), Lada Vesta (11 178 машин), Kia Rio (6996 машин), Hyundai Creta (6445 машин) и Lada Niva (5346 машин).