Столичные власти призвали автовладельцев сменить зимнюю резину

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Департамент транспорта Москвы призвал автовладельцев сменить зимнюю резину на летнюю в связи с весенним потеплением. Такой призыв был размещен в Telegram-канале дептранса.

"В Москве тепло - столбик термометра не опускается до нуля даже ночью, а значит пора менять резину на летнюю. Лучше не затягивайте - зимние шины плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду и увеличивают тормозной путь. А еще сильнее изнашиваются и расходуют больше топлива", - говорится в сообщении ведомства.

12 апреля с аналогичной рекомендацией выступили и в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД). При этом в разговоре с "Интерфаксом" представитель ЦОДД отметил, что пик очередей в шиномонтаж на замену резины обычно приходится на выходные дни и майские праздники, поэтому водителям рекомендуется по возможности "переобувать" автомобили в будние дни, пользоваться услугами мобильных мастерских или заранее записываться в шиномонтаж.

Напомним, 1 декабря 2020 года в России вступил в силу технический регламент Таможенного союза о колесных транспортных средствах, который среди прочего запрещает езду на летней резине зимой и на зимней резине летом. Соответствующий пункт документа гласит, что автовладельцам запрещено эксплуатировать транспортные средства, укомплектованные шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1 (легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонны), не укомплектованных зимними шинами на всех колесах.

Прямого штрафа за неправильные шины в законодательстве пока не предусмотрено, но ч. 2 ст. 12.5 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) позволяет штрафовать на 500 рублей за использование чрезмерно изношенных шин (с протектором менее 4 мм, если шины зимние) и за установку на одну ось шипованных и нешипованных покрышек, а также покрышек разных размеров и моделей.