Москва и Петербург могут объединить системы оплаты парковки

Власти Москвы и Санкт-Петербурга обсуждают возможности объединения систем оплаты парковок в городах. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Помимо объединения билетных систем с Санкт-Петербургом обсуждаются и совместные решения в плане парковок", - цитирует сообщение ТАСС.

Позднее вице-мэр Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в мобильном приложении "Парковки Москвы" стали доступны функции поиска парковочных мест для инвалидов и обжалования штрафов.

"Пользователям мобильного приложения "Парковки Москвы" доступен новый функционал: на интерактивной карте можно найти парковочные места для инвалидов. На каждой улице с платной парковкой не менее 10% парковочных мест выделено для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы они перед поездкой могли посмотреть, где именно есть инвалидные места, мы добавили на карту приложения новый фильтр", - рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что после активации фильтра все парковки, на которых есть места для инвалидов, будут окрашены в синий цвет, остальные - в серый. При этом фильтр не отключает возможность оплаты парковки на обычном парковочном месте.

"Мы также добавили кнопку "Обжаловать штраф" в раздел "Штрафы и эвакуации". Она активна, когда у пользователя найдены штрафы - независимо от того, оплачены они или нет. После нажатия на кнопку "Обжаловать штраф" автомобилист попадет на сайт "Автокод" в раздел "Обращения в МАДИ и АМПП", где нужно заполнить все необходимые поля для создания заявки. Это сильно сэкономит время автовладельцам", - сказал вице-мэр.

По словам Ликсутова, приложением "Парковки Москвы" пользуется 2,7 млн человек, и с его помощью совершается 89% платежей за парковку.