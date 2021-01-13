В рамках выставки CES 2021 компания General Motors представила концепт летающего такси Cadillac eVTOL.
Как пишет TechCrunch, аппарат Cadillac eVTOL предназначен для обслуживания богатых клиентов. Если проект будет воплощен в жизнь, одноместное аэротакси начнет перевозить пассажиров, используя для вертикальных взлета и посадки крыши небоскребов, а также другие подходящие площадки.
Судя по описанию, Cadillac eVTOL оснащен электромотором мощностью 90 кВт, который приводит в движение четыре ротора. В компании также упомянули о разработке ряда других концептов транспортных средств будущего. Так, в ролике с Cadillac eVTOL показали футуристичный двухместный автомобиль с комфортабельным салоном.
Как отметил главный дизайнер General Motors Майкл Симко, задача презентации заключается в том, чтобы показать миру, как автономия и роскошь Cadillac могут выглядеть в "не столь отдаленном будущем", пишет 3DNews.
Напомним, разработкой летающих такси занимаются многие компании. Например, китайская компания EHang недавно запустила в городском округе Чжаоцин (провинция Гуандун, КНР) сервис, позволяющий туристам совершить полет на летающем такси EH216. В августе 2020 года EHang показала дрон для тушения пожаров в высотных зданиях, созданный на базе воздушного такси.