Компания General Motors показала концепт премиального летающего такси

News Night / youtube.com

В рамках выставки CES 2021 компания General Motors представила концепт летающего такси Cadillac eVTOL.

Как пишет TechCrunch , аппарат Cadillac eVTOL предназначен для обслуживания богатых клиентов. Если проект будет воплощен в жизнь, одноместное аэротакси начнет перевозить пассажиров, используя для вертикальных взлета и посадки крыши небоскребов, а также другие подходящие площадки.

Судя по описанию, Cadillac eVTOL оснащен электромотором мощностью 90 кВт, который приводит в движение четыре ротора. В компании также упомянули о разработке ряда других концептов транспортных средств будущего. Так, в ролике с Cadillac eVTOL показали футуристичный двухместный автомобиль с комфортабельным салоном.

Как отметил главный дизайнер General Motors Майкл Симко, задача презентации заключается в том, чтобы показать миру, как автономия и роскошь Cadillac могут выглядеть в "не столь отдаленном будущем", пишет 3DNews .