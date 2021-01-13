Москва, 30 декабря 2020 года

АГН Москва / Сергей Киселев

Московская городская агломерация заняла первое место в мировом рейтинге загруженности дорог, составленном аналитиками нидерландской компании TomTom по итогам 2020 года. При этом год назад российская столица заняла в рейтинге TomTom шестое место.

Ранее в TomTom перешли на новую систему оценки загруженности дорог: ситуация с пробками теперь анализируется не только в Москве, но и в части Московской области. По оценке экспертов, общий уровень транспортной перегрузки Московской агломерации по сравнению с 2019 годом снизился с 59% до 54% (среднестатистическая поездка занимала на 54% больше времени, чем при свободных дорогах). В TomTom также подсчитали, что каждый московский водитель за год потерял пробках в среднем 200 часов. Наибольшие пробки наблюдались в Московской агломерации 25 декабря, а месяцем с лучшей ситуацией на дорогах стал апрель - тогда в Москве действовали строгие ограничения на поездки в связи с пандемией коронавируса. Загруженность дорог в апреле в TomTom оценили в 8%.

"На фоне мировых городов, уровень транспортных потоков в Московской агломерации восстановился достаточно быстро ввиду того, что Москва, как административный, финансовый и транспортный центр страны, должна была поддерживать свою жизнедеятельность и производственную активность, поэтому даже введение удаленного режима работы зачастую охватывало только часть работников во многих организациях", - приводит РБК комментарий вице-президента TomTom по вопросам дорожного движения Ральфа-Петера Шефера.

В топ-10 городов с самыми загруженными дорогами в 2020 году также вошли Мумбаи, Богота, Манила, Стамбул, Бенгалуру, Киев, Нью-Дели, Новосибирск и Бангкок. В них перегрузка дорог в прошлом году составила от 44 до 53%.

Свежий рейтинг TomTom прокомментировали в дептрансе Москвы. "Москвичи, как и жители многих других городов стали больше ездить на машинах, - их количество, по данным ЦОДД, на дорогах выросло на 4% - а это плюс 155 тысяч новых автомобилей. При этом уровень загруженности дорог, по оценкам ТомТом, за год все равно снизился в годовом значении на 5%. Сложно оценить другие данные из рейтинга ТомТом, потому что разные города принимали различные меры для борьбы пандемией. В то время, как в Европе практически весь год продолжаются ограничения, Москва почти полностью восстановилась, а режим самоизоляции в столице продлился лишь с апреля до начала июня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Москва - лидер по пробкам, и на этот раз это хорошо. Всегда казалось, что пробки - плохой показатель. Но в ковидном 2020 году они говорят, скорее, об обратном: город не ставил свою жизнедеятельность на длинную паузу. <...> Надо признать, что рейтинг 2020 года совсем не транспортный, а вынужденный, с красивыми цифрами для цитат, но никак не данными для серьезного научного анализа", - отметил руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.