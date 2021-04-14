Российское представительство компании Kia 14 апреля объявило о начале продаж минивэна Carnival нового поколения, который был официально представлен в июле прошлого года. Ранее стало известно, что цены на этот автомобиль в России варьируются от 2,6 млн до 3,58 млн рублей.

"Kia Carnival 4-го поколения унаследовал достоинства предшественников, нашедших за 23-летнюю историю модели более 2 миллионов покупателей во всем мире, и приобрел качества современных кроссоверов и автомобилей бизнес-класса, что позволяет ему выйти на новый уровень дизайна, комфорта и безопасности", - отмечали ранее в компании. Выпуск этой модели в России начался в феврале на калининградском заводе "Автотор".

Напомним, для этого автомобиля в Kia придумали отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle), который, по словам представителей компании, объединяет вместительность и комфорт семейного минивэна со стилистическими особенностями кроссоверов. Новый Carnival прибавил в габаритах: длина автомобиля выросла на 40 мм (до 5155 мм), а ширина - на 10 мм (до 1995 мм), тогда как высота осталась прежней (1740 мм). Колесная база минивэна увеличилась с 3060 до 3090 мм. Салон обновленного минивэна выполнен в том же стиле, что и у нового Sorento.

В России минивэн предлагается в семи- (в топовой комплектации) и восьмиместных вариантах с передним приводом. Линейка двигателей для российского рынка включает атмосферный бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил, а также турбодизельный четырехцилиндровый мотор объемом 2,2 литра и мощностью 199 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Российским покупателям минивэн доступен в комплектациях Comfort, Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Базовая версия Comfort стоимостью от 2,6 млн рублей оснащается семью подушками безопасности, круиз-контролем, задним парктроником, камерой заднего вида, светодиодной передней оптикой, кондиционером и мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto.

В версии Luxe, которая стоит от 2,89 млн рублей, минивэн дополнительно оснащен передним парктроником, подогревом руля, системой контроля слепых зон, раздельным климат-контролем, системой контроля слепых зон и функцией предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом. Оснащение комплектации Prestige стоимостью от 3,06 млн рублей включает вдобавок систему электропривода и дистанционного управления задними дверьми, проекционные светодиодные фары и задние LED-фонари, систему бесключевого доступа в салон и водительское сиденье с электрической регулировкой в 10 направлениях.

В версии Premium (от 3,34 млн рублей) минивэн также оснащен адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения фронтальных столкновений, электронным селектором трансмиссии, 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью, экраном навигационной системы такой же диагонали, аудиосистемой Bose, камерами кругового обзора и камерой для общения водителя и переднего пассажира с пассажирами второго и третьего ряда. Оснащение версии Premium+ (от 3,49 млн рублей) дополнено двумя раздельными капитанскими сиденьями второго ряда с подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками.