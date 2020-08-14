akoldunov / DepositPhotos В России начали штрафовать водителей за багажники на крыше машин

akoldunov / DepositPhotos

Инспекторы ГИБДД начали выписывать водителям штрафы за багажники, установленные на крыше автомобилей. Наказывать за такие нарушения начали в связи с вступлением в силу новых правил тюнинга эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта.

Напомним, с 1 июня при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию, чтобы получить заключение предварительной технической экспертизы о том, что задуманные изменения возможны. Это заключение нужно предоставить в ГИБДД, которая и принимает окончательное решение. Среди оснований для отказа - превышение разрешенной максимальной массы автомобиля, уничтожение идентификационного номера или замена кузова, кабины или шасси на те, что не предусмотрены маркой данного автомобиля. После внесения изменений в конструкцию транспортного средства автомобилист должен вернуться в испытательную лабораторию для проверки тюнинга на безопасность и получения протокола проверки. Затем автовладелец должен снова посетить ГИБДД, чтобы получить свидетельство и внести изменения в регистрационные данные автомобиля.

Если не пройти процедуру регистрации изменений, то в соответствии с перечнем неисправностей, изложенным в Правилах дорожного движения (ПДД), автомобиль будет считаться непригодным к эксплуатации, пишет РБК. За нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей. Кроме того, инспектор может потребовать от водителя снять несанкционированное оборудование прямо на дороге.

Однако президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин сообщил радиостанции "Коммерсант FM", что опасаться штрафов лишь тем, у кого багажник установлен кустарно и даже "чисто визуально вызывает сомнения в его безопасности".

"Контролировать техническое состояние транспортного средства на соответствие безопасности сотрудникам ГАИ было поручено уже давно. Вопрос только в том, что взялись в последнее время за это рьяно, потому что очень много стало машин-переделок и самоделок. Очень много багажников, которые люди сварили в гараже и сами поставили. Если конструкция произведена кустарно и не прошла лабораторных испытаний, не сертифицирована, ей на машине делать нечего. Но нужно смотреть, одобрен ли этот багажник в типе вашего транспортного средства. Это очень просто решается. Во-первых, нужно взять сертификат к этому оборудованию, во-вторых, посмотреть руководство по эксплуатации. Там написано, можно устанавливать или нельзя. Если можно, значит, уже разрешил сам завод-изготовитель, то есть он уже провел испытания", - заявил Травин.

Оштрафовать водителя также могут также за перевозку на крыше негабаритного груза. Производители обычно не рекомендуют перевозить на крыше грузы весом более 100 килограммов.