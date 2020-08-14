Обновленный лифтбек Porsche Panamera, который пока не был представлен официально, установил новый рекорд на "Северной петле" знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг среди представи¬тельских авто¬мобилей. Видеозапись заезда была опубликована на YouTube-канале Porsche.

Находившийся за рулем прототипа, близкого к серийной версии, тест-пилот Ларс Керн преодолел 20,6-километровую трассу за 7 минут 29,81 секунды. Прежний рекорд составлял 7 минут 30,11 секунды и принадлежал Mercedes-AMG GT 63 S.

Как пишет РБК, презентация обновленного Porsche Panamera должна состояться до конца этого года. По слухам, лифтбек получит модернизированный 4,0-литровым бензиновый двигатель мощностью 630 лошадиных сил.

Напомним, в прошлом году Ларс Керн установил новый рекорд на "Северной петле" для четырехдверных электромобилей. Он проехал круг на Porsche Taycan за 7 минут и 42 с небольшим секунды. Максимальная скорость автомобиля во время заезда достигала 259 километров в час.

Нюрбургринг - гоночная трасса в Германии, рядом с поселком Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). В настоящее время на трассе проводятся гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта. Также на автодроме проводятся соревнования по другим видам спорта и ежегодный рок-фестиваль Rock Am Ring.