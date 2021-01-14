Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2020 года составили 166 666 штук. Этот показатель сократился на 2,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам 2020 года продажи машин в России составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

"Предновогодняя гонка в сентябре-ноябре, показывавшая положительную динамику продаж, завершилась ниже ожиданий: в декабре 2020 года продажи новых автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Недавний рост, вызванный девальвацией рубля, последствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завершился. Его сменили стабилизация и снижение рыночного спроса. В 2020 году продано 1 598 825 легковых и легких коммерческих автомобилей, что немного превышает недавний прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ, но все же на 9,1% ниже результатов предыдущего года", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Он также отметил, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место.

Лидерство на рынке по итогам года сохранила компания "АвтоВАЗ", продажи которой составили 343 512 автомобилей Lada, сократившись на 5%. Далее идут компании Kia (201 727 машин -11%), Hyundai (163 244 машины, -9%), Renault (128 408 машин, -11%), Volkswagen (100 171 машина, -4%), Skoda (94 632 машины, +7%), Toyota (91 598 машин, -12%), Nissan (56 352 машины, -13%), ГАЗ (51 169 машин, -20%) и BMW (42 721 машина, +3%).

В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке в 2020 году вошли Lada Granta (126 112 машин), Lada Vesta (107 281 машина), Kia Rio (88 064 машины), Hyundai Creta (73 537 машин) и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ не ожидают каких-либо значительных изменений на рынке в 2021 году. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.