Владелец электромобиля компании Tesla опубликовал в своем микроблоге в Twitter небольшое видео, которое привлекло внимание пользователей. Судя по ролику, система распознавания препятствий Tesla разглядела человека на совершенно пустом кладбище.

Короткое видео было снято в салоне машины, припаркованной возле кладбища. На нем видно, что на основном дисплее электрокара появляется и исчезает человеческий силуэт, однако поблизости от машины людей нет. Через несколько секунд "человек" начал удаляться от Tesla, а затем исчез.

По всей видимости, причиной необычного явления стал какой-то сбой или игра света и тени, но некоторые пользователи ожидаемо предположили, что системы Tesla смогли увидеть гостя из потустороннего мира.

Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh — Ovidiu Maciuc (@OMaciuc) January 12, 2021

Напомним, на днях электромобиль Tesla Model 3 с активированной системой автопилота FSD доехал от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса и обратно практически без вмешательства находившегося за рулем водителя. Он вмешался в процесс лишь один раз, чтобы избежать наезда на кучу мусора на дороге, а обратная поездка прошла в полностью автономном режиме и, судя по всему, стала первой в своем роде. При этом владелец электрокара отметил, что вождение автопилота не было идеальным, но сам факт того, что электромобиль смог совершить такую поездку с двумя остановками для зарядки по пути, впечатляет и воодушевляет.