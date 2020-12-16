VitalikRadko / DepositPhotos Автоугонщики в России по-прежнему предпочитают автомобили корейских и японских брендов

VitalikRadko / DepositPhotos

Предпочтения автоугонщиков в России за последние месяцы не изменились - чаще всего в стране угоняют автомобили южнокорейских и японских брендов, а наибольшей популярностью пользуются модели компаний Kia, Hyundai и Toyota. Об этом рассказали РИА "Новости" представители страховых компаний "РЕСО-Гарантия", "Страховой дом ВСК", МАКС и "Согласие".

При этом в некоторых наблюдениях за угонами в последнее время страховщики разошлись. Так, в компании "Страховой дом ВСК" одной из самых угоняемых моделей осени 2020 года назвали Toyota Camry, однако в компании МАКС не зафиксировали, угонов машин этой модели в последние три месяца. Также в этой компании не было зафиксировано угонов кроссовера Hyundai Tucson, который пользовался популярностью у угонщиков.

"Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка четырех миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно шести с половиной тысяч автомобилей", - рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании "Согласие" Андрей Ковалев. Из его слов следует, что только треть угоняемых в стране машин имеет страховку.

Ковалев также рассказал, что чаще всего машины угоняют с парковок крупных торговых центров, в промзонах и в спальных районах. При этом у ТЦ машины угоняют днем, а в жилых районах - по ночам. Чаще всего злоумышленники взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают боковое стекло или используют радиоэлектронные средства для взлома машины.

Напомним, на прошлой неделе Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил свежий рейтинг популярных на российском рынке машин по уровню их защиты от угона. Исследования проводили в соответствии с методикой разработанной ВСС. В рамках испытаний машины оценивали по уровню эффективности штатных систем защиты от угона. Также эксперты определяли, с какими основными трудностями столкнется злоумышленник, задумавший угнать ту или иную машину. Всего каждый из автомобилей мог набрать 1000 баллов.

В итоге лучший результат в 633 балла продемонстрировал Mercedes-Benz GLE. На втором месте идет Mazda 6 (626 баллов), а замыкает тройку Infinity QX50 (617 баллов). Модель Mazda CX-5 набрала ровно 600 баллов, а последнее место в топ-5 занял кроссовер Skoda Kodiaq (587 баллов). Места с 6-го по 10-е заняли Lexus LX (585 баллов), Volkswagen Polo (530 баллов) Hyundai Tucson (495 баллов), Hyundai Solaris (440 баллов) и Mitsubishi Outlander (392 балла).

В ВСС уточнили, что штатной сигнализацией были оснащены только Infinity QX50, Mercedes-Benz GLE и Lexus LX. Первые две модели получили за работу сигнализации максимальные 125 баллов, а Lexus LX - 112 баллов. Другие модели в рейтинге по этому критерию получили 0 баллов.