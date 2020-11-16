macor / DepositPhotos Минтранс обяжет водителей автобусов использовать устройства для борьбы с засыпанием за рулем

macor / DepositPhotos

С 2021 года водителей пассажирских автобусов, а также, возможно, такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Об этом сообщили "Ведомостям" в пресс-службе Минтранса.

В настоящее время ведомство разрабатывает национальный стандарт, устанавливающий требования к таким системам. "Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест", - рассказали в Минтрансе, добавил, что ведомство инициировало внесение изменений в проект федерального закона о такси и в отдельные законодательные акты "в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией". Упомянутый стандарт должен быть разработан к июню 2021 года.

По статистике сон водителя является причиной до 20% всех аварий на дорогах. В связи с этим разработкой систем для отслеживания состояния водителя и борьбы с засыпанием ведут многие автомобильные компании. Так, в этих целях используются специальные "наушники", которые отслеживают наклон головы водителя и издают звуковой сигнал, когда он "кивает" головой, погружаясь в сон. Также существуют устройства, которые следят за движением глаз водителя и фиксируют время, когда глаза закрыты.

Как пишет издание, в России для борьбы с засыпанием водителей планируется использовать устройства, одобренные отраслевым союзом "Нейронет" и разработанные в рамках одноименной дорожной карты "Национальной технологической инициативы" (НТИ). Исполнительного директор "Нейронета" Александр Семенов сообщил, что прототипы таких устройств проходят испытания в Великом Новгороде и Туле. Один из гаджетов представляет собой браслет, работающий с применением методов электромиографии. Также испытания проходят неинвазивный нейроинтерфейс, который считывает активность головного мозга водителя, и камера, контролирующая состояние водителя при помощи специального софта. Все эти элементы могут использоваться в системе как вместе, так и по отдельности, отметил Семенов.

Напомним, в Москве еще с 2018 года в общественном транспорте внедряется система "Антисон", которая использует камеру с инфракрасной подсветкой для отслеживания взгляда водителя. Ранее водители "Мосгортранса" жаловались на проблемы с глазами из-за этой системы, но ее внедрение продолжается - на данный момент системой оборудовано свыше 7,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев. В "Мосгортрансе" заявили, что благодаря в том числе внедрению "Антисна" аварийность на дорогах за девять месяцев 2020 года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.