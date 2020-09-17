В Skoda назвали российские цены на Octavia нового поколения

Российское представительство компании Skoda объявило о старте приема заказов на модель Octavia нового поколения и раскрыло цены и комплектации автомобиля для отечественного рынка.

Автомобиль, производство которого наладили на заводе компании в Нижнем Новгороде, будет предлагаться в России с тремя бензиновыми двигателями. Базовая версия оснащается 110-сильным мотором объемом 1,6 литра, который работает в паре с механической 5-ступенчатой или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Также линейка двигателей включает 1.4-литровый мотор TSI мощность 150 лошадиных сил, который комплектуется механической 6-ступенчатой коробкой передач или 8-ступенчатым "автоматом", и 2-литровый мотор TSI мощностью 190 лошадиных с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Начальная цена для базовой версии Octavia 1.6 MPI с механической коробкой в комплектации Active Plus передач составит 1,338 млн рублей, но первой в продаже появится версия с двигателем 1.4 TSI стоимостью от 1,398 млн рублей.

Оснащение базовой Octavia Active Plus включается светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые колесные диски, мультимедийную систему Swing с 8-дюймовым сенсорным экраном и систему бесключевого запуска двигателя. В качестве опций доступны двухзонный климат-контроль Climatronic, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки и датчик усталости водителя.

Более продвинутая комплектация Ambition Plus стоимостью от 1,499 млн рублей дополнительно включает светодиодные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задний парктроник и датчик дождя и света. За доплату клиентам предложат цифровую приборную панель диагональю 10,2 дюйма, акустическую систему Canton с 12 динамиками, камеру заднего вида, а также электропривод двери багажного отделения, пишет РБК.

Топовая версия Style Plus, стоимость которой начинается от 1,7 млн рублей, получила легкосплавные диски диаметром 17 дюймов, светодиодные задние фонари в дополнение к противотуманным фарам с функцией освещения поворотов уже в стандартном оснащении. В салоне Octavia Style Plus установлена светодиодная подсветка и многофункциональное двухспицевое рулевое колесо с подогревом, цифровая приборная панель, 10-дюймовый дисплей медиасистемы, система бесключевого доступа и навигационная система Columbus. Список опций включает матричные фары, способные подстраиваться под встречный транспорт и в зависимости от дорожной ситуации, позволяя всегда ездить с дальним светом, не ослепляя водителей встречных машин.